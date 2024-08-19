После атаки дронов ВСУ на промсклад пострадали 18 человек в Ростовской области

Украинские беспилотники атаковали Пролетарск в ночь на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, возник пожар.

В тот же день около 7:00 в Пролетарск прибыл пожарный поезд, который задействовали в тушении огня. Борьбу с пожаром осложнили возникшие вторичные очаги возгорания.

По данным на 11:00 19 августа, тушение пожара на промскладе продолжается. Задействованы все необходимые силы и средства. Угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.

На территории Пролетарска ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает официальный канал администрации Пролетарского района в Telegram.

Кроме того, после атаки дронов пострадали 18 человек, их доставили в больницу. Уточняется, что люди получили травмы при тушении пожара.

«Число пострадавших составляет 18; пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное», — сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».

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