Взорвавшийся в многоэтажке Краснодара самокат выжег 20 кв. м квартиры

В МЧС сообщили подробности пожара, который произошел вечером 6 декабря в многоэтажном жилом доме на улице Котлярова, 7.

Сообщение о возгорании на улице Котлярова поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 20:18. В 20:25 пожарные прибыли на место и установили, что произошел пожар в одной из квартир на 15 этаже.

В 20:36 пожар локализовали, в 20:42 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В результате пожарные спасли 1 человека, эвакуировали 30 человек. На месте работали 23 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, в одной из квартир на 15 этаже на улице Котлярова, 7 на взорвался электросамокат. Пострадал молодой человек. Он получил ожоги рук и ног. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.