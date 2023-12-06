Электросамокат взорвался в квартире многоэтажного дома в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 6 декабря в Прикубанском районе на улице Котлярова.

По словам очевидцев, в одной из квартир на 15 этаже взорвался электросамокат.

«Был грохот, потом какие-то крики. Часть подъезда затянуло дымом. Жильцы сами быстро эвакуировались. На место приехали пожарные и скорая помощь», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» одна из местных жительниц.

По ее словам, пострадал молодой человек. Он получил ожоги рук и ног. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и госпитализировали. На месте работают сотрудники МЧС.

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