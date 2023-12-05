Три человека получили травмы при взрыве гранаты на Кубани 

Инцидент произошел 4 декабря в Выселковском районе.

По данным источника, знакомого с ситуацией, мужчина во время бытового конфликта бросил в группу людей похожий на гранату предмет, который взорвался. В результате три человека получили травмы. Одного пострадавшего госпитализировали. Предположительно, граната могла быть учебной, сообщает ТАСС.

Официального комментария об обстоятельствах произошедшего в правоохранительных органах не предоставили.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. С подозреваемым проводятся следственные действия», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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