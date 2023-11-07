Пожилой мужчина погиб от взрыва гранаты в доме в Краснодарском крае

Инцидент произошел накануне в одном из частных домов в Крыловском районе.

Известно, что внутри помещения взорвалась боевая граната. В результате происшествия погиб 61-летний хозяин дома.

Пожилой мужчина последние годы боролся с серьезным заболеванием. Возле тела нашли предсмертную записку, в которой он извиняется за свой поступок и говорит, что не хочет быть обузой для окружающих.

Боевую гранату житель Кубани мог получить от своего сына, который сейчас живет в Ростове-на-Дону и ранее принимал участие в боевых действиях, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

В обстоятельствах произошедшего в Крыловском районе разбираются следователи. Информация о происшествии уточняется.

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