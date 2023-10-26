На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, привезенной дядей из Чечни

Случай произошел недавно на территории частного дома в Славянске-на-Кубани.

Известно, что местный житель хранил дома в тумбочке боевую гранату, которую привез его брат после командировки в Чечню в 90-е годы. Его маленький сын нашел гранату, отнес во дворе и выдернул чеку. К счастью, ребенок выжил, но ему оторвало два пальца осколками.

На мужчину завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и незаконное хранение боеприпасов. За это суд назначил жителю Кубани лишение свободы на 6 лет условно и штраф — 10 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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