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В Краснодаре мужчина положил гранату на капот автомобиля во время конфликта из-за парковки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-radi-shutki-polozhil-granatu-na-kapot-avtomobilya
В Краснодаре мужчина положил гранату на капот автомобиля во время конфликта из-за парковки

Инцидент произошел вечером 10 августа на улице Ярославского в Пашковском жилом массиве.

Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. Одному из них не понравилось, как припарковался другой. Он просил его переставить автомобиль, но водитель его не слушал. После этого пешеход положил ему на капот гранату. На место вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители установили, что на капоте автомобиля лежит муляж ручной гранаты.

«При опросе 44-летний местный житель пояснил, что решил пошутить над оппонентом. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

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