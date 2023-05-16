Взорвалась машина: пожар на СТО произошел в Кропоткине

О произошедшем на СТО пожаре вечером 16 мая в соцсетях сообщили жители Кропоткина.

По словам местных жителей, пожар произошел на станции технического обслуживания. При этом из здания автосервиса был слышен звук, похожий на взрыв. По предположениям очевидцев, один автомобиль при пожаре взорвался. Еще один автомобиль сгорел на площадке перед зданием автосервиса.

Сообщение о возгорании на улице Двойной поступило в 18:11. На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит двухэтажное здание. В 18:18 пожар локализовали, в 18:35 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

На месте работали 7 человек и 2 единицы техники. При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: электроподстанция «Южная» загорелась в Краснодаре.