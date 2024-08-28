Взломщика интернет-аккаунтов задержала ФСБ в Краснодарском крае

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Славянском районе.

По данным следствия, 28-летний местный житель установил на свой ноутбук вредоносное ПО, при помощи которого взламывал аккаунты интернет-пользователей.

Злоумышленник получал доступ к персональным данным пострадавших для дальнейшей продажи полученной информации заинтересованным лицам. Хакерским атакам подверглись более 100 IP-адресов.

По результатам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным сотрудниками краевого УФСБ, в полиции Славянского района возбудили уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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