Эксперт Храпунова рассказала, что делать после взлома аккаунта на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» хранится большое количество личных данных пользователей — от медкарты до электронной подписи. То, что все важные сведения находятся в одном месте, с одной стороны удобно, но с другой — опасно.

«Мошенники, получив доступ к «Госуслугам», могут, например, подписать доверенности на распоряжение недвижимостью и личными счетами. Кроме того, злоумышленники могут прописать посторонних людей в вашей квартире. Они получают возможность скачать документы и взять по ним кредиты или займы в финансовых организациях», — отметила эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Если аккаунт на портале все-таки взломали, первым делом необходимо идти в МФЦ, где занимаются сервисом поддержки портала «Госуслуги».

«Специалисты помогут заблокировать доступ к взломанному аккаунту, откроют новый и поменяют пароль. Дальше нужно обязательно зайти во вкладку, которая показывает, с каких гаджетов был вход на портал, сделать фотографию этой страницы. Если будет что-то сомнительное, то этот снимок поможет в полиции доказать, что вход на «Госуслуги» был не с вашего телефона или компьютера», — сказала Храпунова.

Эксперт подчеркнула, что также важно посмотреть, какие данные скачивались мошенниками, когда они имели доступ к аккаунту, и обязательно нужно сделать фото или скрин.

«Зайдите во вкладку «Разрешения и доверенности», отзовите те, которых вы не давали. Очень важно быстро их аннулировать и отключить. Если вдруг есть активные сеансы, тоже аннулируйте. Посмотрите, какие запросы отсылались. Если есть какие-то известные компании, свяжитесь с ними, сообщите по горячей линии, что ваш личный кабинет был взломан, и вы никаких разрешений не даете, никаких кредитов не берете, никаких данных никому передавать не разрешаете», — объяснила специалист.

Храпунова добавила, что через три дня после этого нужно проверить кредитную историю, отправив запрос на отчет. Сделать это можно тоже через «Госуслуги» или через приложение банка, приводит слова эксперта радио Sputnik.

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