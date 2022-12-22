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Взимание курортного сбора в Сириусе возобновят с 1 апреля 2023 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzimanie-kurortnogo-sbora-v-siriuse-vozobnovyat-s-1-aprelya-2023-goda
Взимание курортного сбора в Сириусе возобновят с 1 апреля 2023 года
Фото t.me/sirius_okrug

Об этом 22 декабря сообщила председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.

По ее словам, власти Сириуса разработают более 10 нормативно-правовых актов о курортном сборе. Также будут проведены организационные мероприятия. Все объекты размещения внесут в отдельный реестр операторов курортного сбора.

«И в самом начале 2023 года мы эту работу завершим, таким образом, курортный сбор на федеральной территории Сириус будет введен с 1 апреля 2023 года», — добавили Елена Шмелева.

Госдума 24 ноября включила Сириус в эксперимент по курортному сбору. Власти территории наделили самостоятельными полномочиями по взиманию сбора. В связи с этим с 5 декабря в Сириусе приостановили взимание курортного сбора, пишет «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», собранные до 5 декабря средства курортного сбора передадут в бюджет Краснодарского края не позднее 31 декабря. Собранные после 5 декабря средства подлежат возврату плательщикам операторами курортного сбора. После подготовки всех необходимых документов и установления процедуры Сириус сможет получать средства курортного сбора в свой бюджет и расходовать их самостоятельно на развитие своей курортной инфраструктуры.

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