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В Сириусе приостановили взимание курортного сбора

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-priostanovili-vzimanie-kurortnogo-sbora
В Сириусе приостановили взимание курортного сбора
Фото t.me/sirius_okrug

В связи с изменением законодательства федеральная территория Сириус будет сама регулировать взимание курортного сбора.

Ранее Сириус участвовал в эксперименте по взиманию сбора как часть Краснодарского края, однако после изменений территорию включили в закон как самостоятельную единицу. Поэтому для подготовки собственных документов, регулирующих процедуру, взимание курортного сбора в Сириусе временно приостановили.

«Будут определены размер курортного сбора и льготные категории граждан, порядок и сроки перечисления средств курортного сбора в бюджет федеральной территории «Сириус», порядок ведения реестра операторов курортного сбора и сроки представления отчета операторами курортного сбора. Все средства будут перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры», — сообщает пресс-служба федеральной территории.

Собранные до 5 декабря средства курортного сбора передадут в бюджет Краснодарского края не позднее 31 декабря. Собранные после 5 декабря средства подлежат возврату плательщикам операторами курортного сбора. После подготовки всех необходимых документов и установления процедуры Сириус сможет получать средства курортного сбора в свой бюджет и расходовать их самостоятельно на развитие своей курортной инфраструктуры.

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