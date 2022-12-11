В Сириусе приостановили взимание курортного сбора
В связи с изменением законодательства федеральная территория Сириус будет сама регулировать взимание курортного сбора.
Ранее Сириус участвовал в эксперименте по взиманию сбора как часть Краснодарского края, однако после изменений территорию включили в закон как самостоятельную единицу. Поэтому для подготовки собственных документов, регулирующих процедуру, взимание курортного сбора в Сириусе временно приостановили.
«Будут определены размер курортного сбора и льготные категории граждан, порядок и сроки перечисления средств курортного сбора в бюджет федеральной территории «Сириус», порядок ведения реестра операторов курортного сбора и сроки представления отчета операторами курортного сбора. Все средства будут перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры», — сообщает пресс-служба федеральной территории.
Собранные до 5 декабря средства курортного сбора передадут в бюджет Краснодарского края не позднее 31 декабря. Собранные после 5 декабря средства подлежат возврату плательщикам операторами курортного сбора. После подготовки всех необходимых документов и установления процедуры Сириус сможет получать средства курортного сбора в свой бюджет и расходовать их самостоятельно на развитие своей курортной инфраструктуры.
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