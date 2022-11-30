Совфед одобрил продление на два года эксперимента по взиманию курортного сбора на Кубани

Совет Федерации на заседании 30 ноября одобрил закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора.

Документ внесен Думой Ставропольского края. В нем говорится, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском крае и на Ставрополье продлевается до 31 декабря 2024 года. Изначально законопроект предлагал продлить его действие в указанных регионах до 2028 года.

Также в список регионов-участников эксперимента включили федеральную территорию «Сириус» и Санкт-Петербург, сообщается на сайте Совета Федерации.

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