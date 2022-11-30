Совфед одобрил продление на два года эксперимента по взиманию курортного сбора на Кубани
Экономика
30.11.2022 16:40
Совет Федерации на заседании 30 ноября одобрил закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора.
Документ внесен Думой Ставропольского края. В нем говорится, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском крае и на Ставрополье продлевается до 31 декабря 2024 года. Изначально законопроект предлагал продлить его действие в указанных регионах до 2028 года.
Также в список регионов-участников эксперимента включили федеральную территорию «Сириус» и Санкт-Петербург, сообщается на сайте Совета Федерации.
Читайте также: в Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус».
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