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Совфед одобрил продление на два года эксперимента по взиманию курортного сбора на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sovfed-odobril-zakon-o-prodlenii-na-dva-goda-eksperimenta-po-vzimaniyu-kurortnogo-sbora-na-kubani
Совфед одобрил продление на два года эксперимента по взиманию курортного сбора на Кубани
Фото пресс-службы администрации Сочи

Совет Федерации на заседании 30 ноября одобрил закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора.

Документ внесен Думой Ставропольского края. В нем говорится, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском крае и на Ставрополье продлевается до 31 декабря 2024 года. Изначально законопроект предлагал продлить его действие в указанных регионах до 2028 года.

Также в список регионов-участников эксперимента включили федеральную территорию «Сириус» и Санкт-Петербург, сообщается на сайте Совета Федерации.

Читайте также: в Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус».

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