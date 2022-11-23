В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»

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Закон, распространяющий действие положений о курортном сборе на федеральную территорию «Сириус» и Санкт-Петербург, Госдума приняла 23 ноября.

Основная задача эксперимента по взиманию курортного сбора — улучшение курортной инфраструктуры. Размер курортного сбора не превышает 100 рублей. Эксперимент проводят с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Принятый закон продлевает срок эксперимента до 31 декабря 2024 года, сообщает RT.

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