В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»
Экономика
23.11.2022 21:03
Закон, распространяющий действие положений о курортном сборе на федеральную территорию «Сириус» и Санкт-Петербург, Госдума приняла 23 ноября.
Основная задача эксперимента по взиманию курортного сбора — улучшение курортной инфраструктуры. Размер курортного сбора не превышает 100 рублей. Эксперимент проводят с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.
Принятый закон продлевает срок эксперимента до 31 декабря 2024 года, сообщает RT.
Читайте также: в Геленджике на благоустройство направили почти 75 млн рублей курортного сбора.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
- В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
- В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
- В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой