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В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»

Экономика
23.11.2022 21:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-prinyali-zakon-o-kurortnom-sbore-na-federalnoj-territorii-sirius
В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»
Фото t.me/sirius_okrug

Закон, распространяющий действие положений о курортном сборе на федеральную территорию «Сириус» и Санкт-Петербург, Госдума приняла 23 ноября.

Основная задача эксперимента по взиманию курортного сбора — улучшение курортной инфраструктуры. Размер курортного сбора не превышает 100 рублей. Эксперимент проводят с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Принятый закон продлевает срок эксперимента до 31 декабря 2024 года, сообщает RT.

Читайте также: в Геленджике на благоустройство направили почти 75 млн рублей курортного сбора.

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