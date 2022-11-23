В Геленджике на благоустройство направили почти 75 млн рублей курортного сбора

Фото пресс-службы администрации Геленджика

На курорте создали несколько зон отдыха и благоустроили территорию на средства курортного сбора за прошлый и текущий годы.

На набережной, на месте бывшего пустыря, создали тематический сквер. Там установили навес с качелями, скамейки, урны, музыкальные инструменты и фонтан в форме трех балерин. Кроме того, там уложили тротуарную плитку и постелили рулонный газон.

В Кабардинке строится спортивная площадка. Уже выполнено устройство под фундаменты основания для резинового покрытия, сконструированы подпорные стены. Рабочие завершают облицовку керамическими цветными плитами. В ближайшее время ожидается поставка спортивного оборудования.

В селах Архипо-Осиповка и Дивноморское также идут работы по благоустройству. С помощью спецтехники уже завершили разработка грунту и провели геодезическую съемку. Продолжается обустройство линий электропередачи.

В Геленджике на участке улицы Ленина от улицы Луначарского до Центральной площади завершили монтаж 58 фонарей.

Во внутригородских округах на набережных установили малые архитектурные формы. Так в Кабардинке появились два цветущих розовых куста с подсветкой, в Архипо-Осиповке — деревья необычной формы, они тоже подсвечиваются по вечерам. В Дивноморском установили две скамейки необычной О-образной формы.

На эти цели из средств курортного сбора направили 74,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

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