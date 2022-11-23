В Сочи вместо пустыря на Мамайке по нацпроекту появится сквер
Общество
23.11.2022 12:58
Сквер на улице Крымской создают по нацпроекту «Жилье и городская среда» в соответствии с пожеланиями местных жителей.
На участке в 1 тыс. кв. м между многоэтажными домами большую часть оставят под озеленение. Кроме того, в новом сквере установят детскую и спортивную площадки, а также обустроят зону отдыха с навесами.
Сейчас строители зонируют территорию, прокладывают коммуникации под землей, готовят основание.
«В новом сквере жители Мамайки будут отдыхать уже к концу года. Формируем план участков под благоустройство на будущее. С каждым годом таких общественных пространств должно становиться все больше», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.
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