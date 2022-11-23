В Сочи вместо пустыря на Мамайке по нацпроекту появится сквер

Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Сквер на улице Крымской создают по нацпроекту «Жилье и городская среда» в соответствии с пожеланиями местных жителей.

На участке в 1 тыс. кв. м между многоэтажными домами большую часть оставят под озеленение. Кроме того, в новом сквере установят детскую и спортивную площадки, а также обустроят зону отдыха с навесами.

Сейчас строители зонируют территорию, прокладывают коммуникации под землей, готовят основание.

«В новом сквере жители Мамайки будут отдыхать уже к концу года. Формируем план участков под благоустройство на будущее. С каждым годом таких общественных пространств должно становиться все больше», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

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