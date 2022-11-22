В Сочи начали устанавливать главную городскую елку на площади Флага

Видео канала «Кубань 24»

Рабочие уже смонтировали основание, на котором установят символ Нового года. Место огорожено забором и яркой лентой.

«Жители курорта уверены, что в этом году главная городская елка будет не хуже прошлогодней. В 2021 году ее установили 9 декабря, после чего приступили к украшению. Тогда высота искусственного дерева составляла почти 24 м. В ветви было вмонтировано более 100 тыс. светодиодов. В предстоящие каникулы в Сочи ждут около 200 тыс. туристов», — сказала специальный корреспондент Юлия Проценко.

«Настроение у всех отличное. Сборка елки идет. Даже дождь нам не помеха», — поделился монтажник Александр Князчян.

На сочинской площади рабочие сначала встряхивают и делают ветви пушистыми, перед тем как повесить их на каркас. Установили уже почти половину елки.

Подготовка к праздникам сейчас идет и в других городах побережья. В Анапе новогодний наряд примеряют улицы, площади и скверы. Возле мэрии города елки украсили гирляндами, а в районе фонтана скоро появится новогодняя композиция.

Украшают к новому году и стадион «Краснодар». На его фасаде рабочие монтируют снежинки. Какая композиция из них получится, сейчас гадают жители города. В 2021 году на спортивной арене были светящаяся лента, шары и мерцающие огоньки.