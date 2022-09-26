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ВЖК «Динамо» проиграл петербургской «Ленинградке»

Спорт
26.09.2022 19:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzhk-dinamo-proigral-peterburgskoj-leningradke
Видео канала «Кубань 24»

Игроки волейбольного «Динамо» неудачно стартовали в женской Суперлиге.

Первым соперником в этом сезоне стала «Ленинградка», с которой, к слову, «бело-голубые» начинали и прошлый игровой год. Тогда все завершилось удачно для кубанского коллектива — 3:1. В этот раз ситуация зеркальная. Подопечные Павла Забуслаева уступили оппоненткам ровно с таким же счетом. Тренер считает, что девушкам пока не хватает сыгранности, команда в поиске боевых сочетаний, которые будут бороться.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», волейболистки краснодарского и анапского «Динамо» впервые сыграли в официальном матче.

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