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Волейболистки краснодарского и анапского «Динамо» впервые сыграли в официальном матче

Спорт
09.09.2022 19:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/volejbolistki-krasnodarskogo-i-anapskogo-dinamo-vpervye-sygrali-v-ofitsialnom-matche
Видео канала «Кубань 24»

Случилось это в рамках предварительного этапа Кубка России.

Первую партию волейболистки из кубанской столицы завершили в свою пользу, 25:18. Во второй — в упорной борьбе неожиданно уступили, 24:26. Но в итоге довели дело до победы — 25:13, 26:24 и 3:1. Команда Павла Забуслаева набрала предсказуемые 3 очка. Анапчанки выиграли первый сет на турнире.

После трех игр краснодарки занимают третью позицию. Представительницы черноморского побережья — на последней, шестой строчке.

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