ВК «Динамо» провел предсезонную встречу с представителями СМИ

Видео канала «Кубань 24»

На мероприятии присутствовали руководители «бело-голубых», главный тренер Павел Забуслаев, пятеро новичков команды и капитан Юлия Подскальная, которая в будущем сезоне впервые в карьере начнет играть вместе с родной сестрой Алиной.

«Это была моя маленькая мечта еще с детства. Когда я только начала заниматься, Алина была еще маленькая. Так как в семье два спортсмена в одном направлении, всегда, конечно, хотелось оказаться в одной команде. И не смотреть друг на друга по ту сторону сетки», — поделилась игрок ВК «Динамо» Юлия Подскальная.

Помимо Алины Подскальной, «Динамо» пополнили еще пять новых волейболисток: Анастасия Жукова, Варвара Шепелева, Ольга Соловьева, Екатерина Синицына и Мария Боговская. Три последних уже выступали за краснодарский коллектив в разные годы.

Шепелева не смогла присутствовать на встрече. Волейболистка сейчас находится в расположении сборной России. Остальные девушки пообщались с журналистами. Также на вопросы ответил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Претендуем, чтобы мы были как минимум в пятерке, и, безусловно, будем бороться за медали. Те изменения, в том числе в составе, позволяют нам судить о том, что игроки молодые, амбициозные и действительно не будут где-то отсиживаться», — сказал Тимченко.

Мероприятие завершилось вручением новой игровой формы новичкам. Девушек поприветствовали Серафим Тимченко, президент клуба Сергей Кучерук и генеральный директор Андрей Макаров. Первый матч чемпионата кубанские волейболистки проведут в Санкт-Петербурге 25 сентября против «Ленинградки».