Вызывающее остановку сердца лекарство нашли в торте для летчиков из Армавира

Об этом СМИ сообщил источник, близкий к расследованию уголовного дела.

По данным источника, в присланном на банкет по случаю 20-летия выпуска из Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков торте нашли большую дозу лекарств, способных вызвать остановку сердца. Злоумышленник использовал препарат, применяемый в кардиологии и находящийся в аптеках в свободном доступе. При сильной концентрации вещество может вызвать сбой ритма сердца или его остановку.

Название препарата, который был добавлен в переданный летчикам авиационного училища в Армавире не называется, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча выпускников Армавирского военного авиационного училища проходила в ресторане «Царская охота». На банкет курьер привез большой торт весом около 20 кг и несколько ящиков с виски Jameson. По словам курьера, подарок передал один из выпускников. Позже выяснилось, что подарочное угощение было отравлено. Подарок доставил, предположительно, уроженец Мелитополя Егор Семенов. Его задержали в Ставрополе, где он пытался вылететь в Москву.

В Армавире Семенова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. По данным СМИ, торт, который был передан летчикам, изготовили в частной кондитерской, его заказали дистанционно, а бутылка с виски была куплена в сетевом магазине.

СКР 26 октября сообщил о том, что в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело о совершении теракта против выпускников военного авиационного училища. По данным следствия, с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) злоумышленник организовал доставку алкоголя и торта, которые содержали в себе медицинский препарат в больших дозах.