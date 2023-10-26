СК возбудил дело о теракте после отправки отравленного торта летчикам в Армавире

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со следователями СКР. В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело о совершении террористического акта против выпускников военного авиационного училища.

По данным следствия, уроженец Мелитополя жил с 2015 года в России. В октябре с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) он организовал доставку алкоголя и торта, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах.

Мужчину задержали. Сейчас устанавливается мотив подозреваемого и все обстоятельства произошедшего. Изъяли вещи и предметы, назначены химическая, судебно-медицинская, генетическая и другие экспертизы. Следствие допрашивает свидетелей, устанавливает всех очевидцев преступления, сообщает пресс-служба СК России.