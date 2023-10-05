Выводить предупредительную информацию на 50% упаковки товара призвали в Госдуме

Предупредительная информация должна занимать отдельный блок площадью 50% от розничной упаковки продуктов и напитков.

Обращение в Минздрав РФ подготовил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, не все реализуемые товары небезопасны для потребителей, поэтому для отдельных категорий граждан на упаковке размещена специальная информация.

На энергетических напитках есть указания, что их не рекомендуется пить детям до 18 лет, беременным и кормящим, людям с повышенной нервной возбудимостью и артериальной гипертензией, привел пример депутат.

Предупреждения при этом помещаются в основной текст с информацией о продукте и никак не выделяются, поэтому многие покупатели подобные рекомендации даже не замечают.

«В этой связи прошу Вас определить позицию ведомства о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей продуктов питания и напитков выделять не менее 50% площади потребительской розничной упаковки под соответствующий блок, информирующий покупателя о потенциальных рисках, по примеру существующих стандартов для табачной и алкогольной продукции», — цитирует текст обращения RT.

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