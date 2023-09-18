Трудовую льготу для работающих с инвалидами предложили в Госдуме РФ

Работникам, ухаживающим за людьми с ограниченными возможностями здоровья, могут сократить возраст выхода на пенсию.

С инициативой выступил депутат Госдумы России Василий Власов. Он отметил, что по закону родители ребенка-инвалида в возрасте до восьми лет имеют право досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Так, при наличии определенного трудового стажа мать может выйти на пенсию в 50 лет, а отец в 55.

Тем не менее, по словам депутата, многие граждане не имеют таких льгот, хоть и работают с инвалидами либо ухаживают за детьми. Он отметил, что такие работники испытывают значительную физическую и психологическую нагрузку.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части наделения граждан правом выхода на пенсию по старости на один год раньше установленного срока за каждые пять лет стажа, связанного с осуществлением трудовой деятельности, связанной с уходом за гражданами с инвалидностью», — цитирует Власова RT.

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