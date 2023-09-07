Выплачивать 13 пенсию перед днем рождения предложили в Госдуме

В документе указано, что дополнительная выплата должна устанавливаться в том же размере, в котором гражданин получает пенсию на дату ее предоставления.

С инициативой выступил депутат Борис Чернышов.

«Один из главных праздников в жизни каждого человека — его день рождения — для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан», — говорится в документе.

Кроме того, пенсионная выплата предполагается для всех категорий пенсионеров, сообщает РИА «Новости».

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