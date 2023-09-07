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Установить доплаты к страховой пенсии сельским почтальонам предложили в Госдуме РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ustanovit-doplaty-k-strahovoj-pensii-selskim-pochtalonam-predlozhili-v-gosdume-rf
Установить доплаты к страховой пенсии сельским почтальонам предложили в Госдуме РФ
Фото пресс-службы УФПС Краснодарского края АО «Почта России»

Парламентарии хотят установить надбавку в 25% к страховой пенсии почтальонов, проработавших не менее 30 лет в сельской местности.

Авторы инициативы привели в пример уже действующее положение пенсионного законодательства, которое предусматривает повышение пенсионных выплат для жителей села, имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Данную меру поддержки ввели в целях компенсации тяжелых условий труда и проживания сельскохозяйственных работников.

Депутаты отметили, что в аналогичных условиях находятся сельские почтальоны, которые вынуждены выполнять свои обязанности, несмотря на плохие погодные условия и отсутствие автомобиля. Вдобавок их уровень зарплаты невысок, что не позволяет получать приемлемый уровень пенсионного обеспечения.

«Законопроектом предлагается предоставить право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии и почтальонам организаций федеральной почтовой связи, обслуживающих население сельской местности, на тех же условиях, которые предусмотрены для лиц, проработавших длительное время в сельском хозяйстве», — говорится в пояснительной записке.

Изменения в проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» уже направили на рассмотрение в правительство. В случае принятия законопроекта он вступит в силу уже 1 января следующего года, сообщает RT.

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