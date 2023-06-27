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Минтруд РФ предложил индексировать пенсии дважды в год в 2025 и 2026 годах

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrud-rf-predlozhil-indeksairovat-pensii-dvazhdy-v-god-v-2025-i-2026-godah
Минтруд РФ предложил индексировать пенсии дважды в год в 2025 и 2026 годах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Согласно бюджету Соцфонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, с 1 февраля 2026 года пенсии неработающих пенсионеров поднимут на 4%, а с 1 апреля — еще на 2,8%

Предполагается, что с 1 января 2024 года индексация составит 5,3%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 рублей. С с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8%. Мреднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 рублей. С 1 февраля 2026 года планируется индексация на 4%, а с 1 апреля — «корректировка» на 2,8%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 рублей.

В планах Минтруда параллельно увеличить и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года он будет установлен в сумме 7968,4 рублей. С 1 февраля 2024 года достигнет 8287,14 рублей, а с 1 апреля вырастет до 8602,05 рублей. С 1 февраля 2025 года выплата будет составлять 8946,13 рублей, а с 1 апреля — 9196,62 рублей. Корректировка размера накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не планируется, сообщает «РБК».

Читайте также: в России социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца будут назначать в беззаявительном порядке.

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