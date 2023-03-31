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Вывески на иностранном языке нормативно ограничат в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyveski-na-inostrannom-yazyke-normativno-ogranichat-v-krasnodare
Вывески на иностранном языке нормативно ограничат в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Публичные слушания по внесению изменений в городские правила пройдут с 10 по 24 апреля по пяти адресам.

В числе планируемых изменений: дополнительные критерии по вывескам (в том числе ограничение вывесок на иностранном языке), расширение перечня магистральных улиц до 107 (сейчас их 34). А также дополнительные требования для нестационарных торговых объектов на территории многоэтажек и рекомендации по архитектурной подсветке и материалам отделки на магистральных улицах.

Ознакомиться с информационными материалами можно с 10 по 24 апреля по адресам:

  • улица Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00;
  • улица Ставропольская, 77, кабинет № 118 по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:00;
  • улица Горького, 66, кабинет № 1 по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:00;
  • улица Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00;
  • улица Селезнева, 244 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 апреля в 10.00 в администрации Западного округа на улице Калинина, 339.

Предложения и замечания по проекту представляются участниками публичных слушаний в дни проведения слушаний или в день проведения собрания участников. Кроме того, предложения можно отправить по адресу [email protected], сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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