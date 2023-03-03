Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Перевел на русский: владелец автосервиса в Краснодаре заменил иностранную вывеску

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/perevel-na-russkij-vladelets-avtoservisa-v-krasnodare-zamenil-inostrannuyu-vyvesku
Перевел на русский: владелец автосервиса в Краснодаре заменил иностранную вывеску
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Предприниматель по своей инициативе заменил вывеску на автомобильном торгово-сервисном центре на улице Дзержинского, 110.

По словам владельца автомобильного центра, основной язык в России — русский, поэтому жители должны видеть слова на этом языке.

«После того, как глава Краснодара выразил озабоченность тем, что в городе много рекламы на иностранных языках, решил сменить название вывески. В кратчайшие сроки был разработан макет. Мы согласны с таким нововведением и поддерживаем слова главы и нашего президента. Считаем, что так могут поступить и другие предприниматели города», — рассказал он.

Также бизнесмен отметил, что на других своих объектах заменит вывески в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мэр Краснодара Евгений Наумов предложил русифицировать вывески. Он обратил внимание, что в краевом центре слишком много рекламы на иностранных языках. Он уверен, что каждый второй предприниматель готов сам пойти на уступки, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.

Позже Госдума приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  2. Каждый год ездил на дерби в Турцию — тренер Шалимов рассказал о Галицком до создания ФК «Краснодар»
  3. До 12 часов ограничат время работы таксистов в России
  4. В Новороссийске спасатели сняли плитку, чтобы достать застрявшего под ванной кота
  5. В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
  6. Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
Прямой эфир
Мы в соцсетях