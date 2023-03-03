Перевел на русский: владелец автосервиса в Краснодаре заменил иностранную вывеску
Предприниматель по своей инициативе заменил вывеску на автомобильном торгово-сервисном центре на улице Дзержинского, 110.
По словам владельца автомобильного центра, основной язык в России — русский, поэтому жители должны видеть слова на этом языке.
«После того, как глава Краснодара выразил озабоченность тем, что в городе много рекламы на иностранных языках, решил сменить название вывески. В кратчайшие сроки был разработан макет. Мы согласны с таким нововведением и поддерживаем слова главы и нашего президента. Считаем, что так могут поступить и другие предприниматели города», — рассказал он.
Также бизнесмен отметил, что на других своих объектах заменит вывески в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мэр Краснодара Евгений Наумов предложил русифицировать вывески. Он обратил внимание, что в краевом центре слишком много рекламы на иностранных языках. Он уверен, что каждый второй предприниматель готов сам пойти на уступки, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.
Позже Госдума приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов.
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