Перевел на русский: владелец автосервиса в Краснодаре заменил иностранную вывеску

Предприниматель по своей инициативе заменил вывеску на автомобильном торгово-сервисном центре на улице Дзержинского, 110.

По словам владельца автомобильного центра, основной язык в России — русский, поэтому жители должны видеть слова на этом языке.

«После того, как глава Краснодара выразил озабоченность тем, что в городе много рекламы на иностранных языках, решил сменить название вывески. В кратчайшие сроки был разработан макет. Мы согласны с таким нововведением и поддерживаем слова главы и нашего президента. Считаем, что так могут поступить и другие предприниматели города», — рассказал он.

Также бизнесмен отметил, что на других своих объектах заменит вывески в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мэр Краснодара Евгений Наумов предложил русифицировать вывески. Он обратил внимание, что в краевом центре слишком много рекламы на иностранных языках. Он уверен, что каждый второй предприниматель готов сам пойти на уступки, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.

Позже Госдума приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов.