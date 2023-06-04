Выступление «Премьер-оркестра» отменили в Городском саду Краснодара
Общество
04.06.2023 15:24
Камерный струнный «Премьер-оркестр» должен был выступить в Городском саду 4 июня в 19:00.
Причиной отмены концерта стал сильный дождь, который шел в краевой столице с утра 4 июня.
Концерт оркестра перенесут на другой выходной день. О новой дате предупредят заблаговременно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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