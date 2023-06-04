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Выступление «Премьер-оркестра» отменили в Городском саду Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vystuplenie-premer-orkestra-otmenili-v-gorodskom-sadu-krasnodara
Выступление «Премьер-оркестра» отменили в Городском саду Краснодара
Фото Александра Райко

Камерный струнный «Премьер-оркестр» должен был выступить в Городском саду 4 июня в 19:00.

Причиной отмены концерта стал сильный дождь, который шел в краевой столице с утра 4 июня.

Концерт оркестра перенесут на другой выходной день. О новой дате предупредят заблаговременно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последствия утреннего ливня ликвидируют на улицах Автомобильной, Российской, Парижской, Круговой, Бульваре Строителей и Троицкой.

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