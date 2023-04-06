Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
Общество
06.04.2023 21:59
Учения проведут в акватории морпорта силами Новороссийской Военно-морской базы с 11:00 до 13:00.
«Учения будут проводиться с выполнением стрельб из артиллерийской установки. Просьба соблюдать спокойствие. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио», — сообщает МБУ «АПК Безопасный город — ЕДДС» Новороссийска.
Читайте также: модернизированная подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в Черном море. Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота РФ отрабатывает боевые навыки в рамках учений, проходящих на одном из морских полигонов.
Популярные новости
- Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
- Прокуратура проверит конфликт младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара
- На месте фарфоро-фаянсового завода «Чайка» в Краснодаре планируют построить вторую очередь «СБС Мегамолл»
- Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
- Очередь в Японский сад: количество ежедневно выдаваемых QR-кодов раскрыли в парке «Краснодар»
- Маргарита Симоньян в свой день рождения призналась, как необычно отметила его в 1996 году