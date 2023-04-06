Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля

Учения проведут в акватории морпорта силами Новороссийской Военно-морской базы с 11:00 до 13:00.

«Учения будут проводиться с выполнением стрельб из артиллерийской установки. Просьба соблюдать спокойствие. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио», — сообщает МБУ «АПК Безопасный город — ЕДДС» Новороссийска.

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