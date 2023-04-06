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Модернизированная подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/modernizirovannaya-podlodka-alrosa-otrabotala-torpednye-strelby-v-chernom-more
Модернизированная подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в Черном море
Фото Минобороны РФ

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Алроса» Черноморского флота РФ отрабатывает боевые навыки в рамках учений, проходящих на одном из морских полигонов.

Моряки-подводники уже отработали глубоководное погружение, алгоритмы по управлению кораблем и применению оружия на разных глубинах, а также всплытие на поверхность. В том числе экипаж «Алросы» выполнил торпедные стрельбы по надводным и подводным целям. На следующем этапе учений военные отработают действия по уклонению от атаки противолодочной авиации и постановку минных заграждений.

«Алроса» до 2013 года была единственной подводной лодкой в составе Черноморского флота РФ. В 2014 году ее отправили на ремонт и модернизацию, которые завершили в мае 2022 года, сообщает РИА «Новости».

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