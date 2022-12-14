Выстрелил в голову: на 9 лет посадили жителя Тверской области за убийство прораба на стройке в Сочи

Приговор в отношении 30-летнего жителя Тверской области, обвиняемого в незаконном обороте оружия и убийстве прораба на стройплощадке, в декабре вынес Лазаревский районный суд Сочи.

По данным следствия, 13 сентября мужчина пришел на стройплощадку на улице Кироваканской в селе Верхнеармянском. При себе у него был пистолет Retay 17. Там злоумышленник устроил конфликт с прорабом и один раз выстрелил ему в голову. Пострадавший от полученного ранения погиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном ношении оружия. Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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