Выстрелил в голову: на 9 лет посадили жителя Тверской области за убийство прораба на стройке в Сочи
Происшествия
14.12.2022 13:40
Приговор в отношении 30-летнего жителя Тверской области, обвиняемого в незаконном обороте оружия и убийстве прораба на стройплощадке, в декабре вынес Лазаревский районный суд Сочи.
По данным следствия, 13 сентября мужчина пришел на стройплощадку на улице Кироваканской в селе Верхнеармянском. При себе у него был пистолет Retay 17. Там злоумышленник устроил конфликт с прорабом и один раз выстрелил ему в голову. Пострадавший от полученного ранения погиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном ношении оружия. Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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