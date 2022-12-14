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Прожили 25 лет вместе: за убийство жены пенсионера посадили на 8 лет в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prozhili-25-let-vmeste-za-ubijstvo-zheny-75-letnego-pensionera-posalili-na-8-let-v-krasnodare
Прожили 25 лет вместе: за убийство жены пенсионера посадили на 8 лет в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 27 июля в одной из многоэтажек на улице Восточно-Кругликовской. В декабре по делу вынесли приговор.

По данным следствия, 75-летний мужчина жил вместе с 70-летней супругой на протяжении 25 лет. В день убийства они поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина избил жену кулаками по голове, а потом пять раз ударил ее кухонным ножом.

Крики о помощи услышали соседи. Один из них по балконам перебрался в квартиру и открыл изнутри дверь. На место прибыли медики и полиция. Женщина погибла в квартире до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемый во время следствия находился под стражей. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: мужчину, убившего сожительницу, посадили почти на 9 лет в Краснодарском крае.

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