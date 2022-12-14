Прожили 25 лет вместе: за убийство жены пенсионера посадили на 8 лет в Краснодаре

Преступление произошло 27 июля в одной из многоэтажек на улице Восточно-Кругликовской. В декабре по делу вынесли приговор.

По данным следствия, 75-летний мужчина жил вместе с 70-летней супругой на протяжении 25 лет. В день убийства они поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина избил жену кулаками по голове, а потом пять раз ударил ее кухонным ножом.

Крики о помощи услышали соседи. Один из них по балконам перебрался в квартиру и открыл изнутри дверь. На место прибыли медики и полиция. Женщина погибла в квартире до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемый во время следствия находился под стражей. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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