Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии

Несчастный случай произошел в июле 2022 года в станице Медведовской Тимашевского района. Известно, что девочка вместе со старшим братом пошла на проводы в армию его друга.

Один из гостей неожиданно достал винтовку и случайно выстрелил. Девочка потеряла сознание и упала. Ее повезли в больницу, но по дороге она пришла себя, поэтому ее отвезли домой.

Никто не знал, что пуля попала в подростка, в том числе она сама — на футболке не было крови, на теле слева увидели только ссадину и синяк на лбу. Однако дальше девочке становилось хуже — она постоянно жаловалась на слабость, ее речь стала заторможенной.

Родители отвезли ее в больницу в Краснодар, где по результатам исследования выяснили, что у нее случился инсульт. Также на снимках обнаружили, что в правой сонной артерии девочки есть инородный предмет. Врачи выяснили, что пуля, пробив легкое, попала в сердце, откуда мигрировала по кровотоку в венозную сонную артерию, где и застряла.

Операцию сделали не сразу, а только через семь месяцев. Такое решение приняли после консультации с московским специалистом. В результате операцию провели 14 февраля в национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко.

Пулю изъяли правоохранители для экспертизы, ее приобщат к материалам расследования. Это обязательная процедура при огнестрельном ранении, пишет газета «Знамя Труда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале в СМИ появилась информация о том, что в Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии.