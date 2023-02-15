В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
Происшествия
15.02.2023 18:57
Инцидент произошел в одной из кубанских станиц в июле 2022 года. Пулю девочка получила во время прогулки с друзьями.
По предварительным данным, один из парней в компании взял на прогулку пневматическую винтовку и начал стрелять. В какой-то момент он выстрелил и попал в девочку. Но она не придала этому значения и полгода проходила с пулей в шее.
Оказалось, пуля застряла в сонной артерии. Когда у школьницы начались проблемы со здоровьем, родители отвезли ее в больницу. Нейрохирурги на рентгене обнаружили инородный предмет. Пострадавшую решили направить на лечение в Москву. Столичные хирурги провели операцию и извлекли пулю из сонной артерии девочки, пишет «РЕН ТВ».
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