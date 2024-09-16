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«Выстрел памяти» прозвучал в Новороссийске в день освобождения города-героя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vystrel-pamyati-prozvuchal-v-novorossijske-v-den-osvobozhdeniya-goroda-geroya
Видео канала «Кубань 24»

Жители Новороссийска 16 сентября приносили к мемориалам цветы в честь 81-й годовщины освобождения города-героя от фашистско-немецких захватчиков. Память погибших почтили минутой молчания.

В рамках ежегодной акции с крейсера «Михаил Кутузов» произвели «Выстрел памяти».

Также в честь годовщины разгрома гитлеровских войск у стен Новороссийска волонтеры изменили цифры каменного календаря на сопке Безымянной. А накануне на Малой Земле участники молодежных движений заложили капсулу их именами погибших — в ходе поисковых работ активисты обнаружили и перезахоронили останки 31 бойца Великой Отечественной войны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,  выстрел памяти был дан с крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске.

Ожесточенный бой за освобождение города длился неделю. Войска сумели прорвать «Голубую линию».

В общей сложности оборона Малой земли длилась 225 дней. Жители города-героя почтили память павших на сопке «Безыемянной».

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