«Выстрел памяти» прозвучал в Новороссийске в день освобождения города-героя

Жители Новороссийска 16 сентября приносили к мемориалам цветы в честь 81-й годовщины освобождения города-героя от фашистско-немецких захватчиков. Память погибших почтили минутой молчания.

В рамках ежегодной акции с крейсера «Михаил Кутузов» произвели «Выстрел памяти».

Также в честь годовщины разгрома гитлеровских войск у стен Новороссийска волонтеры изменили цифры каменного календаря на сопке Безымянной. А накануне на Малой Земле участники молодежных движений заложили капсулу их именами погибших — в ходе поисковых работ активисты обнаружили и перезахоронили останки 31 бойца Великой Отечественной войны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выстрел памяти был дан с крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске.

Ожесточенный бой за освобождение города длился неделю. Войска сумели прорвать «Голубую линию».

В общей сложности оборона Малой земли длилась 225 дней. Жители города-героя почтили память павших на сопке «Безыемянной».