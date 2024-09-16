В Новороссийске отметили 81 год со дня освобождения от немецких захватчиков
Общество
16.09.2024 13:18
Ожесточенный бой за освобождение города длился неделю. Войска сумели прорвать «Голубую линию».
В общей сложности оборона Малой земли длилась 225 дней. Жители города-героя почтили память павших на сопке «Безымянной».
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