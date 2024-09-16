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В Новороссийске отметили 81 год со дня освобождения от немецких захватчиков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-otmetili-81-god-so-dnya-osvobozhdeniya-ot-nemetskih-zahvatchikov
Видео канала «Кубань 24»

Ожесточенный бой за освобождение города длился неделю. Войска сумели прорвать «Голубую линию».

В общей сложности оборона Малой земли длилась 225 дней. Жители города-героя почтили память павших на сопке «Безымянной».

Читайте также: Новороссийск отметил 51-ю годовщину присвоения почетного звания «Город-герой». 14 сентября состоялась акция памяти, приурочена к 51-й годовщине присвоения Новороссийску Почетного звания «Город-герой».

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