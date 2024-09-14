Новороссийск отмечает 51-ю годовщину присвоения почетного звания «Город-герой»

В Новороссийске 14 сентября состоялась акция памяти, приурочена к 51-й годовщине присвоения Новороссийску Почетного звания «Город-герой».

В рамках акции состоялось возложение цветов к памятнику Леониду Брежневу. На мероприятии присутствовали глава города Андрей Кравченко, почетные гости города, депутаты, представители общественных организаций и молодежных движений.

«Героическая доблесть, самоотверженность, мужество и отвага, проявленные нашими предками в годы Великой Отечественной войны навсегда вписаны в историю Новороссийска Золотой Звездой на Гербе города-героя. Помним и чтим подвиги защитников города-героя!» — отметил Андрей Кравченко.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев посетил Новороссийск в 1974 году и лично вручил городу важную государственную награду — Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». В 2004 году в городе в честь этого события установили памятник Леониду Брежневу. С 2023 года аллея, где установлен памятник, тоже носит имя Брежнева, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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