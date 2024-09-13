Владимир Устинов поздравил кубанцев с Днем образования Краснодарского края

Полномочный представитель президента России в ЮФО прислал правительственную телеграмму. В ней он поздравил губернатора Вениамина Кондратьева и всех жителей с 87-й годовщиной образования региона.

Владимир Устинов отметил, что многовековая история Кубани объединяет между собой судьбы многих народов, союз которых основан на взаимопомощи и любви к родной земле.

«Здесь трепетно хранят традиции и обычаи предков, чьи трудовые свершения и ратные победы заложили основу процветания Кубани. Сегодня Краснодарский край — динамично развивающийся регион России. Из года в год на этой благодатной земле собираются рекордные урожаи зерна. Занимая ведущие позиции в области промышленного производства, будучи признанным лидером в индустрии туризма, отдыха и оздоровления, край уверенно смотрит в будущее», — говорится в телеграмме.

Устинов пожелал всем жителям Краснодарского края здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов во имя родного края и Отечества, сообщает пресс-служба региона.

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