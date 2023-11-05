Выставку «Россия» на ВДНХ в первый день работы посетили почти 200 тыс. человек

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве.

«Гостями Международной выставки-форума «Россия» в первый день стали более 190 тыс. человек», — говорится в публикации на официальном сайте мероприятия.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке представлены достижения регионов страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представили все 89 российских регионов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край представит на выставке достижения в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. Главным элементом кубанской экспозиции станет видеошар, на котором будут транслировать презентации. В экспозиции оборудовали фотозоны с видами курортных мест Кубани. Гости стенда смогут принять участие в мастер классах, розыгрыше путевок на курорты края, посетить виртуальные экскурсии на винодельни и дегустации блюд и напитков. Для гостей выступят артисты Кубанского казачьего хора и других творческих коллективов.

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