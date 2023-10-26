Кондратьев пригласил гостей выставки «Россия» посетить стенд Краснодарского края

В Москве на ВДНХ в День народного единства 4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия», на которой будут представлены достижения всех регионов страны.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о том, что на стенде Краснодарского края сейчас завершаются последние приготовления к выставке.

«Многие отдыхали на курортах нашего края. Но Кубань известна не только пляжами Азово-Черноморского побережья. В рамках выставки наши гости смогут «прогуляться» по сыроварням, винодельням и хлебопекарням. Весточку с видами теплых морей и золотых полей в любой уголок страны они смогут подписать и отправить прямо с кубанского стенда, удивив своих друзей и родных. Приглашаю гостей и участников выставки посетить стенд Краснодарского края в дни работы выставки», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кубань представит достижения в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. Главным элементом кубанской экспозиции станет видеошар, на котором будут транслировать презентации. В экспозиции оборудовали фотозоны с видами курортных мест Кубани. Гости стенда смогут принять участие в мастер классах, розыгрыше путевок на курорты края, посетить виртуальные экскурсии на винодельни и дегустации блюд и напитков. Для гостей выступят артисты Кубанского казачьего хора и других творческих коллективов.

Международная выставка-форум «Россия» будет проходить до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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