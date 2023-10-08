На стенде Кубани на форуме «Россия» проведут виртуальные экскурсии на винодельни
Экономика
08.10.2023 12:04
Стало известно, как будет выглядеть экспозиция Краснодарского края, представленная в рамках Международной выставки-форума «Россия».
«Стенд региона погрузит вас в путешествие в мир природных чудес, культурного богатства и технологического прогресса региона. А еще каждый сможет сфотографироваться на фоне инженерного шедевра — Крымского моста», — сообщили организаторы форума.
Кроме того, на стенде Кубани посетители смогут побывать на виртуальных экскурсиях по сыроварням и винодельням, сыграть в гольф и «покататься» на сноуборде.
Форум-выставка «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября.
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