На стенде Кубани на форуме «Россия» проведут виртуальные экскурсии на винодельни

Стало известно, как будет выглядеть экспозиция Краснодарского края, представленная в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«Стенд региона погрузит вас в путешествие в мир природных чудес, культурного богатства и технологического прогресса региона. А еще каждый сможет сфотографироваться на фоне инженерного шедевра — Крымского моста», — сообщили организаторы форума.

Кроме того, на стенде Кубани посетители смогут побывать на виртуальных экскурсиях по сыроварням и винодельням, сыграть в гольф и «покататься» на сноуборде.

Форум-выставка «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября.

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