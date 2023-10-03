Кондратьев призвал поддержать проекты края на сайте «Россия — страна достижений»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал кубанцев отдать голоса в поддержку проектов региона, представленных на сайте «Россия — страна достижений».

Всего на портале собрали около тысячи главных достижений России. Среди них почти 20 агропромышленных, туристских, социальных и культурных проектов Кубани.

«На сайте «Россия — страна достижений» представлены лучшие реализованные проекты, которыми по праву может гордиться вся страна и наш край. Это виноградарство и виноделие, рисоводство и молочное производство, лучшие летние и зимние курорты страны, эффективные программы поддержки промышленности и социальной сферы, высокотехнологичная медицинская помощь, любимые всеми парк «Краснодар» и этнокультурный центр «Атамань», — рассказал губернатор.

Он призвал жителей края поддержать кубанские проекты, чтобы о них узнала вся страна. Отдать свой голос за них можно до конца октября на сайте организаторов, выбрав в списке Краснодарский край.

Проекты, победившие в голосовании, представят в рамках Международной выставки-форума «Россия» на стенде Кубани. Она откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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