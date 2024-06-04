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Выставку пряничных городских достопримечательностей откроют 6 июня в Сочи

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/vystavku-pryanichnyh-gorodskih-dostoprimechatelnostej-otkroyut-6-iyunya-v-sochi
Выставку пряничных городских достопримечательностей откроют 6 июня в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Зимнем театре представят уникальную экспозицию «Алиса в пряничном Сочи», в которую вошли достопримечательности города-курорта, выполненные в технике пряничных домиков.

Это совместный проект Ольги Осиповой, художницы и ученицы известного художника-керамиста Юрия Новикова, и пряничного мастера Светланы Зерновой. Каждая композиция — маленькая история.

«Это не классическая выставка в художественном понимании. Но это очень интересный взгляд на архитектурный облик и смысловое наполнение достопримечательностей города», — отметила начальник управления культуры Сочи Марианна Устинова.

Также на выставки покажут детские работы, посвященные теме: «Каким мог бы быть Сочи в истории Алисы из сказки Льюиса Кэрролла». Экспозиция будет доступна жителям и гостям города-курорта до 16 июня, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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