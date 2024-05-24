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Выставка кубанского фотохудожника Валерия Одинцова открылась в Краснодаре

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/vystavka-kubanskogo-fotohudozhnika-valeriya-odintsova-otkrylas-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Для Валерия Одинцова это первая фотовыставка. Автор назвал экспозицию «Живопись мироздания через объектив».

Посетителям представили лучшие работы фотохудожника. В основном это пейзажи, которые передают красоту и богатство природы Краснодарского края.

«Я хочу остановить мгновение, потому что в природе, которую я снимаю, постоянно все меняется, особенно в горах. В горах бывают камнепады, русла рек меняются, ландшафт меняется, растения растут, движение происходит», — рассказал фотохудожник Валерий Одинцов.

«Именно красота спасет мир, когда есть в твоем сердце вера в эту красоту. Она лечит, заставляет оптимистично думать, она всегда ведет к хорошему состоянию твоей души», — отметил посетитель выставки Александр Рябухин.

Выставка проходит в «Центре туризма и экскурсий» Краснодарского края. Она будет работать еще как минимум месяц.

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