Посвященную СВО выставку картин на плитах бронежилетов открыли в Краснодаре

Выставка «Русский Стиль: Сталь» 23 мая открылась Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Топалов и мэр Краснодара Евгений Наумов.

Главная особенность выставки — картины, написанные на плитах от армейских бронежилетов. Это работы современных художников из разных уголков России, в том числе из Краснодарского края.

«Экспозиция «Русский стиль: Сталь» посвящена осмыслению специальной военной операции. Это максимально актуальное искусство с передовой, с очень сильным смыслом. Экспонаты несут в себе память о подвиге наших бойцов, которую мы обязательно передадим следующим поколениям. Как можно больше людей, особенно молодежи, должны увидеть эту выставку, ведь главное сейчас — знать свою историю и понимать, что происходит», — сказал Александр Топалов.

Идеологом выставки стал художник и философ Антон Беликов. В настоящее время он воюет под Донецком. Проект «Русский стиль: сталь» занимается организацией благотворительных аукционов и выставок в помощь тылу и бойцам на фронте.

Выставка проходит при поддержке компании «Ратник Тактикал» и объединения «Творческого союза художников России». Посетить ее можно до 2 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: дни Африки пройдут в Краснодаре.