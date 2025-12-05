Выставку одной картины «Гид» Джона Корнера открыли в Краснодаре

Экспозиция представлена в музее имени Коваленко. Организовали ее совместно с Российской государственной художественной галереей.

Выставка посвящена современному искусству и представляет собой полотно, созданное в 2006 году датским художником.

«Джон Корнер — достаточно интересный, яркий, известный европейский художник. Он очень красочный — это видно на полотне. Его некоторые искусствоведы пытаются классифицировать, но он этому противостоит. У него очень антисистемный подход», — отметил директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.

Приехала картина из Абхазии. Джон Корнер работает в самых разных видах искусства: живопись, графика, скульптура, керамика, инсталляции, видео, театр и книги. В своих произведениях он охватывает широкий круг актуальных тем. Продлится выставка до 1 марта.

Читайте также: выставка художника-анималиста Мироненко стартовала в музее Коваленко в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.