Выставка художника-анималиста Мироненко пройдет в музее Коваленко в Краснодаре

Персональная выставка краснодарской художницы Ольги Мироненко «На грани» откроется 29 ноября в Музейной кофейне Краснодарского художественного музея имени Ф. А. Коваленко. Вход бесплатный.

Посетители Музейной кофейни увидят 13 работ, объединенных общей темой бережного отношения к природе.

«Каждая работа — это яркое и эмоциональное напоминание об ответственности перед планетой и необходимости предпринимать шаги для ее сохранения», — сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края в Telegram.

Ольга Мироненко является главой регионального отделения Международного союза художников-анималистов. Активно занимается сценографией, работает театральным художником-бутафором, дизайнером, педагогом и организатором выставок.

Посетить выставку можно до 24 декабря в Музейной кофейне по адресу: улица Красная, 11.

Читайте также: в Новом театре кукол в Краснодаре состоится премьера сказки «Золотая антилопа».

Подпишись, здесь всегда интересно.