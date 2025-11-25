В Новом театре кукол в Краснодаре состоится премьера сказки «Золотая антилопа»

Показы новогодней сказки пройдут с 12 по 30 декабря и со 2 по 11 января.

Над спектаклем «Золотая антилопа» работали режиссер Александр Антоненко, художник Наталья Кашенина и композитор Александр Шишкин.

Дети узнают историю дружбы мальчика и волшебной антилопы. В постановке сохранен индийский колорит. По словам создателей спектакля, сказка учит ценить искренность и смелость, а также заботиться обо всем живом. Она рекомендована детям старше 4 лет. Представление идет один час без антракта.

Спектакли будут проходить по три раза в день: в 10:30, 13:30 и 16:00 по адресу улица Зиповская, 5/33, сообщили в пресс-службе ТО «Премьера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в здании Нового театра кукол на улице Ставропольской сейчас идет ремонт. Завершить работы планируют в следующем году.

